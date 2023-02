Spintona e minaccia l'arbitro, dirigente del Passignano squalificato fino a settembre

16 febbraio 2023 a

Fine settimana come al solito intenso sui campi della regione, episodi che hanno portato il giudice sportivo ad assumere queste decisioni. La sanzione più pesante in Prima categoria per un dirigente del Passignano, squalificato fino al 30 settembre 2023, “perché, al termine del primo tempo, mentre l'allenatore della propria squadra protestava vibratamente nei confronti dell'arbitro, si avventava contro quest'ultimo e, con condotta gravemente irriguardosa, lo spintonava facendolo indietreggiare di qualche metro. Subito fermato da altri tesserati della medesima società, proferiva frasi irriguardose all'indirizzo dell'arbitro. Ricevuto il provvedimento di espulsione, cercava di divincolarsi (senza riuscirvi) per avventarsi contro il direttore di gara e, nel contempo, proferiva frasi minacciose all'indirizzo del predetto”.

Sempre in Prima categoria, stop di 10 giornate per un giocatore della società Del Nera, “perché, protestando per una ammonizione subita, proferiva frasi irriguardose ed ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro. Ricevuto il cartellino rosso, colpiva la mano dell’arbitro con gesto gravemente irriguardoso, ma senza provocare dolore, facendo cadere a terra il taccuino del direttore di gara”.



