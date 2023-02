Perugia-Ternana, il derby degli assenti

Foto: belfiore

16 febbraio 2023 a

Tre spine per Castori. L’avvicinamento al derby Perugia-Ternana in programma dopodomani al Curi (ore 16:15) non è dei migliori. Perché il rischio di dover fare a meno, o comunque di dover valutare fino all’ultimo o giù di lì l’impiego di qualche giocatore strategico per i destini del Grifo, esiste. Eredità di quanto accaduto nell’allenamento di ieri che ha visto Cristian Dell’Orco lavorare a parte (insieme all’infortunato Marcos Curado) sul centrale dell’antistadio nella seconda parte della seduta. Assenti, invece, Giuseppe Di Serio e Marco Olivieri. A Pian di Massiano non è tempo di particolari allarmismi, ma un po’ di preoccupazione in vista della partita per molti aspetti più importante della stagione è lecito pensare aleggi.

Sta continuando il lavoro settimanale in casa Ternana in avvicinamento al grande appuntamento de derby di sabato al Curi contro il Perugia. La situazione di emergenza relativa a infortuni e acciaccati tra le fila rossoverdi non è notizia di oggi. Però, ad aggiungersi alla lista di chi ieri ha svolto lavoro personalizzato c’è un calciatore che ha brillato nel pareggio interno contro il Parma. Partipilo, infatti, insieme a Ghiringhelli e Capuano ha svolto ieri lavoro personalizzato. Per quanto riguarda gli altri, sono diversi i calciatori ai box per le terapie. Bogdan e Agazzi, che per problemi muscolari hanno già saltato l’ultima sfida in campionato, Corrado e Favilli, entrambi sostituiti nel primo tempo contro il Parma per problemi di natura muscolare. Intorno a queste situazioni ruoteranno gli aggiornamenti di questi ultimi giorni, con i rossoverdi che continueranno oggi pomeriggio le sedute di allenamento a porte chiuse all’antistadio Taddei.

