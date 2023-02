Gubbio, false fatturazioni: 2 mesi di inibizione al segretario generale e multa di 3.000 euro al club

16 febbraio 2023 a

a

a

Dopo il rinvio a giudizio in sede ordinaria arriva la decisione del giudice sportivo sul Gubbio e i suoi rappresentanti. La vicenda è legata all’inchiesta su operazioni finanziarie ritenute inesistenti e false fatturazioni legate a sponsorizzazioni mai avvenute: il rinvio a giudizio riguarda, oltre al segretario generale Fabio Cecchetti, il presidente Sauro Notari, l’ex patron Marco Fioriti e l’ex ds Stefano Giammarioli. Per quanto concerne la giustizia sportiva, 2 mesi di inibizione per Cecchetti, ammenda di 3.000 euro al Gubbio.

Gubbio, Notari sul mercato di gennaio: "Faremo tre acquisti"

“In quanto Fabio Cecchetti - si legge in una nota Figc -, all’epoca dei fatti segretario generale dell’As Gubbio 1910 srl, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di giustizia sportiva, ha, in concorso con Sauro Notari, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante, posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti”. Punito il Gubbio per “responsabilità diretta e oggettiva”.

