Ternana in emergenza per il derby, Andreazzoli valuta il ritorno al vecchio modulo

Ternana in piena emergenza in vista del derby di sabato 18 febbraio al Curi contro il Perugia. Non ci sarà sicuramente Diakité. Il difensore, con l’ammonizione rimediata al Liberati, dovrà scontare il turno di squalifica. Poi ci sono Bogdan e Agazzi, già appiedati la settimana scorsa a causa degli infortuni muscolari. Martedì, il croato non ha preso parte alla seduta di allenamento mentre il centrocampista ha svolto terapie insieme ad altri compagni. Infine, si entra nel dettaglio dei tre calciatori che hanno dovuto alzare bandiera bianca contro Buffon e compagni, ultimi in ordine cronologico ad aggiungersi all’infermeria.

Favilli, come Bogdan, non ha preso parte all’allenamento. Corrado e Ghiringhelli, invece, hanno svolto terapia insieme ad Agazzi. Infine, continua il percorso di riabilitazione per Capuano, lungodegente dal girone di andata. In caso di ritorno al passato, con il 4-3-1-2 mantra di Andreazzoli nella sua lunga carriera, ai lati di Sorensen e Mantovani troverebbero posto Martella e Defendi, con Cassata e Coulibaly insieme a di Tacchio davanti alla difesa. Davanti potrebbe essere confermato il tridente leggero con Palumbo dietro Falletti e Partipilo.

