Perugia verso il derby, Di Serio di nuovo in gruppo: Olivieri da valutare

15 febbraio 2023

a

a

Prosegue, a Pian di Massiano, la marcia di avvicinamento al derby di sabato. Il Perugia di Castori sta mettendo a punto i dettagli della sfida e la seduta di martedì 14 febbraio è stata divisa tra palestra, sala video e campo. Sempre assente Curado, è tornato in gruppo Di Serio dopo i guai alla caviglia che avevano costretto l’attaccante a rimanere in panchina nell’ultima uscita ad Ascoli.

Da valutare Dell’Orco e Olivieri: il capitano ha lavorato a parte per evitare sovraccarichi e dovrebbe stringere i denti, l’attaccante è atteso in gruppo per tornare a pieno regime dopo l’infortunio al ginocchio, il recupero e lo spezzone di gara giocato al Del Duca, ma la situazione viene monitorata di giorno in giorno. L'attacco è il reparto con più incertezze visto che anche Di Carmine non è al top.

