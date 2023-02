La spoletina Ambra Marcucci conquista gli Usa e vola alle Cali War di Los Angeles

E' la prima giocatrice italiana nella lega professionistica Wfa negli Stati Uniti

Tommaso Ricci 14 febbraio 2023 a

a

a

Ambra Marcucci cambia casacca. La giocatrice italo-olandese di football americano nata ad Amsterdam ma residente con la famiglia a Castel Ritaldi passa dalle Nevada Storm alle Cali War. Marcucci, prima giocatrice italiana nella Wfa, la lega professionistica femminile degli Usa, si trasferisce quindi a Los Angeles. "È con grande onore che annuncio la mia firma con le Cali War per la prossima stagione - dice la wide receiver -. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto finora. L'affetto che ho ricevuto è stato travolgente. È stata una decisione difficile per me lasciare le Nevada Storm, perché sento di aver lasciato un pezzo di cuore a Reno. Allo stesso tempo mi sono tolta un peso dalle spalle quando la mia famiglia Storm mi ha dimostrato tutto il suo amore per la mia decisione. Giocare contro le Storm due volte in questa stagione sarà emozionante per me ma questo è il football, fa parte dello sport. Competitivi sul campo, pronti alla guerra... Ma dopo la partita sarà amore e amicizia. Alle Cali War dico grazie per avermi accolto a braccia aperte, non vedo l'ora di atterrare a Los Angeles e iniziare la stagione! Pace e amore". Firmato, "The Italian Stallion" come ama definirsi e come la conoscono in ambito sportivo.

Football americano, la storia di Ambra Marcucci: dagli Usa ai Grifoni Perugia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.