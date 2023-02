Gubbio, stangata dal giudice sportivo: multe per 2.000 euro e Braglia squalificato due giornate

Foto: Photo Studio Gubbio

15 febbraio 2023 a

a

a

Stangata del giudice sportivo sul Gubbio dopo la gara di Reggio Emilia: multa di 1.000 euro al club rossoblù perché “persona non identificata, ma riconducibile alla società: dal 1’ al 37’ del primo tempo, sostato all’interno del recinto di gioco e nella zona spogliatoi nonostante non fosse inserita in distinta; e dal 52’ fatto rientro nel recinto trattenendosi per riportare le indicazioni tecniche ricevute dall’allenatore espulso Braglia all’allenatore in seconda”.

Il Gubbio si fa subito da parte, tutto facile per la Reggiana: 3-1

Ammenda di 500 euro al diesse rossoblù Mignemi “per avere ricevuto disposizioni tecniche dall'allenatore Braglia dopo che questi era stato espulso. Squalificato per due partite lo stesso tecnico Braglia per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e per aver “impartito disposizioni tecniche all'allenatore in seconda De Simone, dopo essere stato espulso ed essersi posizionato nel recinto di gioco nel settore per i diversamente abili e i sanitari adiacente alla panchina. Infine l’ammenda di 500 euro per il vice De Simone e un turno di stop a Morelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.