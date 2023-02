Passaro avanti in Bahrein, sfida contro Giustino per un posto ai quarti di finale

14 febbraio 2023 a

Il perugino Francesco Passaro ha superato il primo turno del torneo di Manama, sul cemento del Bahrein. L’allievo del maestro Tarpani ha superato il giapponese Uchida in due set e mercoledì 15 febbraio affronterà il connazionale Giustino per un posto ai quarti di finale.

Passaro ai quarti del Challenger di Tenerife

Passaro è a caccia del suo best ranking (ora è 108 del ranking Atp) e soprattutto punta alla top 100, obiettivo di stagione, da raggiungere il prima possibile. L'occasione in Bahrein è quindi quelle da non fallire.



