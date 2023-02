Reggiana-Gubbio 3-1, tris della capolista ai rossoblù: inutile il gol di Bulevardi

Foto: Rastelli

Nulla da fare per il Gubbio in casa della capolista Reggiana. Al Mapei Stadium è finita 3-1. Cinquanta minuti da incubo, 3 cazzotti in volto e partita sul 3-0. Poi un guizzo d’orgoglio misto a rabbia nella giocata di Bulevardi che di tacco fredda Venturi per il 3-1. Un gol bellissimo, che purtroppo non porta punti, ma ridà carica ai rossoblù che nella ripresa tengono meglio il campo. Ma non basta e la Reggiana passa. E' tutta qui la partita del Gubbio che sbaglia completamente l’approccio gara e denuncia un male ormai cronico nel settore d’attacco.

Dopo 8' la Reggiana è infatti già sul 2-0 e di fatto la partita è compromessa. Troppo molli i ragazzi di Braglia, espulso peraltro per proteste nella ripresa. In classifica i rossoblù restano al quinto posto ma lontanissimi dalla vetta. Prossimo turno domenica 19 febbraio al Barbetti contro il Fiorenzuola, gara da non sbagliare per blindare il discorso play off.

