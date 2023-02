Giovane squalificato 6 mesi, il club: "Il rischio è perdere un ragazzo fragile"

Michele Marzoli 14 febbraio 2023 a

Un 14enne del Tavernelle, impegnato in una gara del campionato Under 15 regionale A2, è stato squalificato per sei mesi per aver reiteratamente ingiuriato e spintonato l’arbitro e per aver colpito un avversario con un calcio e un pugno. “Nulla da eccepire, la condotta è grave ed è giusto che sia stata punita. Il punto è un altro”. Il presidente del vivaio gialloverde Daniele Scattini, al pari degli altri dirigenti del club tavernellese, stigmatizza il comportamento del suo ragazzo, ma chiede di aprire un dibattito: “Dobbiamo evitare che la sanzione vada a distruggere il lento e faticoso percorso educativo che le società sportive stanno svolgendo con molti giovani. Il rischio è quello di perdere per strada un ragazzo fragile".

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di martedì 14 febbraio

