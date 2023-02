Il Trestina esonera mister Marmorini: squadra affidata a Ricco

Fatale il ko per 3-2 in casa della Sangiovannese: nona sconfitta nelle ultime 15 giornate

Il ko per 3-2 di domenica 12 febbraio in casa della Sangiovannese, ha dato il via alla crisi tecnica in casa Trestina. E' stato infatti esonerato l'allenatore Simone Marmorini. Nelle ultime 15 giornate i bianconeri hanno racimolato 6 punti, 9 sconfitte e 6 pareggi, addirittura 7 punti in meno del Montespaccato che si trova con il Trestina all’ultimo posto ma che, nelle ultime 15 gare, ha collezionato 13 punti. Una media punti di 0,4 a partita, la più bassa di tutti i gironi di serie D, 13 le reti realizzate e 27 quelle subite. "Lo Sporting Club Trestina - si legge in una nota del club - comunica che è stato sollevato dall’incarico il tecnico Simone Marmorini. La squadra è stata momentaneamente affidata all’allenatore della Juniores Daniele Ricco. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto con professionalità e dedizione".

