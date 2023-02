Trento-Sir 1-3, le pagelle del presidente Sirci

Foto: Testa

Il patron entusiasta per la 32esima vittoria stagionale

Carlo Forciniti 13 febbraio 2023 a

“Herrera ha fatto il Leon”. Il presidente della Sir Susa Perugia, Gino Sirci, non una giri di parole. Tra le chiavi del blitz dei Block Devils a Trento c’è anche la prestazione offerta dall’opposto cubano, decisivo con 25 punti ed 8 ace. Il patron se lo coccola. “Ero indeciso su chi reputassi il migliore in campo tra lui e Semeniuk. Poi ho visto le statistiche e non si può non premiare Herrera. In battuta è stato devastante”. Ci voleva una prestazione del genere perché dall’altra parte della rete c’era un avversario di grande livello. Proprio per questo, il numero 1 dei bianconeri si gode in pieno il 3-2. “Abbiamo guadagnato due punti e non tre ma non importa. E’ arrivata una grandissima vittoria ugualmente - argomenta soddisfatto -. Il successo è netto. Vincere qui, contro un’ottima Trento, in un palazzetto così caldo, mi dà ancora più fiducia per il futuro. Siamo riusciti a prevalere al termine di una gara bellissima”.

Sir, tiebreak vincente a Trento: per Perugia diciannovesima vittoria su 19 gare di campionato

