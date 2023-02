Campionati italiani indoor, a Mattia Pasquetti della Libertas Città di Castello il titolo nel lancio del peso

12 febbraio 2023 a

a

a

Un titolo tricolore per l’Umbria ai Campionati italiani indoor in corso ad Ancona. Era il favorito Mattia Pasquetti (Libertas Città di Castello) e non ha tradito le attese ma sempre l’Umbria può festeggiare anche per il piazzamento da finale del compagno di squadra Augusto Cecchetti. L'atleta della Libertas Città di Castello, capofila stagionale nella specialità grazie al record regionale portato a fine gennaio a 16.18, non tradisce le attese anche se deve faticare per avere la meglio sul rivale più accreditato, Bryant Emovon. Pasquetti si porta subito in testa con il 14.50 al primo lancio, ha quindi incrementato con il 14.94 del terzo e il 15.04 del quarto ma al quinto è arrivata la risposta di Emovon che con 15.47, balzato così momentaneamente in testa.

Nemmeno il tempo di gioire però perché Pasquetti ha risposto da par suo lanciando a 15.61, misura che è valsa la medaglia d'oro. Nella stessa gara da segnalare l’ottimo quinto posto per Augusto Cecchetti, anche lui rappresentante della Libertas Città di Castello. Con il suo 14.32 è rimasto distante 33 centimetri dal bronzo conquistato da Duccio Bernardi.



