Ternana, rabbia Andreazzoli sul Var: "Perchè annullare gol di Partipilo?"

Foto: Principi

Il tecnico delle Fere si sente penalizzato dopo una gara che i suoi meritavano di vincere

Riccardo Tommasi 12 febbraio 2023 a

a

a

“Non posso pensare alla malafede, però stavolta non mi va bene. Palumbo ha commesso un fallo di mano, peraltro involontario, a metà campo e giustamente appena perso il possesso è andato forte sull’avversario per riprendersi la sfera. Lo ha fatto e da lì è nato il gol di Partipilo. Sono intercorsi molti secondi dal momento della mano alla rete". Andreazzoli, tecnico della Ternana non ha digerito il pareggio con il Parma (1-1) e tanto meno la rete annullata al suo capitano dal Var.

Fere, Palumbo illude: Bernabé rimedia per il Parma e fa 1-1

"Che scrivessero quanti tocchi o quanto tempo deve intercorrere tra i due momenti per poter decifrare quanto debba andare a ritroso una vantaggio. Altrimenti così a interpretazione diventa difficile. E' il regolamento chiaro che rende lo sport equilibrato e toglie disparità. Noi ci impegniamo tutta la settimana, diamo l’anima e sabato volevamo vincere di fronte al nostro pubblico. I ragazzi non sono stati premiati da una situazione che mi ha fatto veramente arrabbiare. Non è la prima volta che capita quest’anno e poi la classifica ne risente, perché ogni singolo punto costa sofferenza e sacrifici in una categoria complessa come quella cadetta. Non sono solito a questi sfoghi, sono amico degli arbitri visto che fanno un lavoro difficilissimo, però serve chiarezza”.

Ternana-Parma, tutti i dubbi di Andreazzoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.