Grifo, l'analisi di Castori: "Santoro, Olivieri e Di Serio sono i nostri migliori giocatori"

Il tecnico del Grifo analizza la sconfitta di misura al Del Duca

12 febbraio 2023 a

La sconfitta di misura (1-0) ad Ascoli è stata mal digerita da Castori che ha chiamato in causa anche la dea bendata, e non solo per l'episodio del gol di Collocolo deviato da Dell'Orco. Il tecnico del Grifo recrimina anche per gli infortuni: Di Serio è rimasto in panchina per tutta la gara “perché ha avuto un problema alla caviglia in rifinitura, mentre Olivieri rientrava dopo 10 giorni: le scelte davanti erano obbligate”. In più c’è stata l’assenza per squalifica di Santoro. “Abbiamo perso i nostri 3 uomini migliori tutti insieme, ma non mi piace parlare degli assenti perché quando manca un giocatore si creano opportunità per un altro”.

