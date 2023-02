Gubbio, Braglia spende parole importanti per una giovane promessa

Il tecnico rossoblù dice la sua in vista della gara di lunedì sera a Reggio Emilia

Il Gubbio domani sera a Reggio Emilia (20.30) contro la capolista del girone B di serie C. Braglia indica l'obiettivo di qui al termine della regalar season: "Vogliamo piazzarci il meglio possibile nei playoff. Abbiano tremila obiettivi in testa e vogliamo fare tutto il meglio possibile. Questo anche se siamo una squadra che fa giocare 5, 6 anche 7 giovani che speriamo sapranno esaltarsi contro un grande avversario e in un grande stadio. In trasferta veniamo dal pareggio a Chiavari contro l’Entella e dalla vittoria a Rimini: vogliamo dare continuità”. Nulla sulle condizioni di Arena ma un generico: “Tranne Portanova squalificato, Signorini e Di Gennaro infortunati ci sono tutti e porterò anche Guerrini del 2006, terzino delle giovanili che secondo me è molto bravo”. Quindi Arena sempre a rischio e un elogio particolare a una giovane promessa.

