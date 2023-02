Superlega, c'è Trento-Sir atto quarto

Foto: Benda

Alle 18.30 il grande volley in diretta su Raisport

12 febbraio 2023 a

a

a

E' il quarto match della stagione. Tutto è iniziato a Cagliari nella semifinale di Supercoppa vinta dalla Sir al tie break. Poi la gara d'andata di Superlega e la finale di Coppa del Mondo in Brasile. Il bilancio parla di 3 vittorie su 3 per Perugia ma oggi Trento cerca il primo hurrà della stagione nella BLM Group Arena gremita da 4000 persone. Lorenzetti vuole essere il primo a superare Perugia reduce da 31 successi su altrettante gare. Appuntamento alle 18.30 in diretta su Raisport in quella che sarà la sfida degli ex: da una parte Podrascanin che ha fatto parte dei grandi del triplete, dall'altra Giannelli nato e cresciuto nell'Itas, Colaci che vi ha giocato sette anni e Solè per tre campionati a Trento. Per gli appassionati del grande volle Trento-Sir è un appuntamento da non perdere.

Sirci: "Il 3-1 a Piacenza prova di forza"

