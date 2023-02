Ascoli-Perugia 1-0, a Breda basta un gol di Collocolo nella ripresa

Foto: Lapresse

Dopo due vittorie consecutive il grifo inciampa al Del Duca

11 febbraio 2023

a

a

L'Ascoli torna a vincere dopo 11 partite. Lo fa a spese del Perugia che era reduce da due successi consecutivi. Sorpresa in avvio. Castori sceglie una coppia inedita in attacco: Matos al rientro dopo il lungo infortunio e Di Carmine con Di Serio a riposo e Olivieri evidentemente non ancora prontissimo dopo i problemi muscolari delle ultime settimane. In difesa c'è Angella e non Rosi. Nell'Ascoli con Breda all'esordio in panchina, in campo ci sono gli ex Falzerano, Forte, Falasco e Leali. Il primo tempo se ne va senza troppe emozioni con il Perugia comunque in crescita nel finale. Nella ripresa Castori manda in campo Olivieri al posto di Matos. Al 60' marchigiani in vantaggio con Collocolo che raccoglie al limite un cross di Marsura e tutto solo scaglia verso la porta di Gori ingannato da un tocco della difesa. Al 71' c'è l'esordio di Ekong che rileva Di Carmine. Al minuto 85 Grifo vicino al pari: il cross di Casasola trova la deviazione del neo entrato Capezzi ma la palla esce di poco. Entra in campo anche Cancellieri ma il risultato non cambia (1-0). L'Ascoli torna a vincere, non faceva dall'11 dicembre.

