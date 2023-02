Ternana-Parma 1-1, Bernabé replica a Palumbo: classifica corta in zona play off

Foto: Lapresse

La Ternana non va oltre il pareggio al Liberati contro il Parma nello scontro diretto play off ma il punto muove comunque la classifica. I gol entrambi nel primo tempo; vantaggio rossoverde con Palumbo dopo appena 4'. La squadra di Andreazzoli però perde per infortunio Corrado e Favilli, sostituiti da Mantovani (peraltro non al meglio) e Partipilo. Il Parma perviene al pareggio nel finale di primo tempo con Bernabé.

Fere, a Cosenza è parità: rossoverdi al sesto posto in classifica

Nella ripresa le Fere si ributtano in avanti, ma il gol di Partipilo viene annullato dopo il consulto al Var. Finisce così, la prossima settimana ci sarà il derby al Curi contro il Perugia, sabato 18 febbraio. In classifica Ternana e Parma sono appaiati a quota 34, in piena bagarre play off.

