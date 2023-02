Giuseppe Calzuola, il fotografo dei campioni: "Da Maradona a Messi, li ho immortalati tutti"

Foto: Calzuola

Roberto Minelli 11 febbraio 2023 a

a

a

“Peppino tranquillo, tanto in Spagna stai poco”. Ancora ci pensa Giuseppe Calzuola a quella frase che Paulo Roberto Falcao si lasciò scappare allo stadio Tre Fontane di Roma, alla vigilia del leggendario Mundial 1982. Il brasiliano della Roma si stava allenando con Bruno Conti e ostentava la convinzione di tornare campione con la Seleçao. Andò in tutt’altra maniera. Ma il buon Peppino, fotografo nato a Gubbio e che ha iniziato a coltivare la sua passione per gli scatti nelle partitelle tra amici “sui prati di Silvioli”, a San Martino in Colle, è una miniera di ricordi. Oltre trent’anni di serie A, quattro Mondiali e tanto altro, hanno lasciato un segno indelebile nel suo cuore e nella sua anima: e così a 87 anni, “appesa (da poco) la macchinetta al chiodo”, la pensa così: “Mi manca andare allo stadio a fare le foto, sono stato fortunato e il mio lavoro non l’ho mai visto come una fatica, anzi”. Insomma (quasi) 87 anni e sentirne molti di meno.



Calzuola, 40 anni di scatti che hanno fatto la storia: aperta la mostra

Giuseppe, ma come è iniziato tutto? Quando ha capito che il suo mestiere poteva essere quello di immortalare le gesta dei più grandi campioni del calcio?

“Lavoravo a Roma, era metà degli anni Settanta. Io facevo il sarto, con mia moglie avevo un negozio di abbigliamento ma mi divertivo a collaborare occasionalmente con Franco Ceci, un fotografo che aveva il negozio a Testaccio. Un giorno lui non si sentiva bene e mi fa: ‘Peppe, domenica vuoi andare all’Olimpico che gioca la Lazio? Fammi qualche foto’. E così andai, ho una immagine di D’Amico che sta per calciare pressato da quattro giocatori dell’Ascoli. Uno scatto che andò dritto dritto in prima pagina su Il Messaggero. Da allora per più di trent’anni tutte le domeniche sono andato all’Olimpico. Ed è stato un viaggio bellissimo”. E lui ha conosciuto e immortalato i più grandi campioni, da Maradona a Paolo Rossi, da Zico, Falcao a Messi.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 11 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.