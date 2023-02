Superlega, l'ex Podrascanin fa le carte a Trento-Sir

Il centrale dell'Itas sul big match in programma domenica

Carlo Forciniti 11 febbraio 2023 a

a

a

Una sfida speciale che affronta con la consueta serenità e con la solita voglia di vincere. A poche ore da Itas-Sir Susa, il centrale di Trento ed ex pilastro di Perugia, Marko Podrascanin, fa le carte al big match di domani ed avverte i compagni. Per fermare i Block Devils di cui spende parole al miele, sarà importante limitare Plotnytskyi. Trento-Perugia è il suo presente contro il suo passato. Cosa rappresenta per lei questa partita? “In generale rappresenta il fatto che si trovano di fronte le due squadre più forti in questo momento. Lo dice la classifica ed il modo in cui stiamo giocando. Sfidare degli amici fa sempre piacere, sono rimasto in buoni contatti con tutti. Gli anni che ho vissuto a Perugia sono stati il top della mia carriera”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 11 febbraio

La Sir batte Piacenza nell'antipasto di Final Four: 3-1 in rimonta al PalaBarton

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.