Ternana, Parma: quanti dubbi per mister Andreazzoli

Sulla trequarti incerto il recupero di Palumbo, scalpita Falletti

Se per il sistema di gioco non dovrebbero presentarsi novità, con Andreazzoli che dopo l’iniziale 4-3-1-2 ha virato per la difesa a tre, i punti interrogativi riguardano gli uomini che andranno a comporre l’undici iniziale contro la squadra allenata da mister Pecchia. Si parte, chiaramente, dalle condizioni fisiche di un top player come Antonio Palumbo. Il trequartista, nello scorso weekend, è rimasto ai box per una colica intestinale che ha costretto il centrocampista al ricovero di alcuni giorni nell’ospedale Santa Maria di Terni. Dimesso, Palumbo ha ripreso da subito il lavoro in gruppo settimanale, anche perché l’assenza del trequartista si è fatta sentire nel pareggio in terra calabrese soprattutto in termini di costruzione della manovra e di qualità nell’ultimo passaggio in zona offensiva. Quindi, situazione da monitorare fino al fischio d’inizio di domani. Comunque sia, con il problema alle spalle, Palumbo potrebbe scendere dal primo minuto in campo sul prato del Liberati. In caso contrario, Andreazzoli ha ricevuto risposte positive dall’ingresso nel rettangolo di gioco di Cesar Falletti, che ha servito Favilli in occasione del palo colpito dalla punta.

Altro dubbio riguarda il centrocampo, in special modo la casella accanto a Di Tacchio. Agazzi si è fermato per un problema muscolare e, con ogni probabilità, non farà parte del match. Al suo posto Andreazzoli potrebbe schierare Coulibaly, non al meglio a Cosenza, oppure Cassata, altro buon ingresso dalla panchina nell’ultima sfida. Ma le situazioni di dubbio inglobano tutti i reparti di gioco, anche quello difensivo. Mantovani è rientrato solo ieri in gruppo dopo un attacco influenzale che ha colpito il difensore a inizio settimana. Così, si potrebbe vedere per la prima volta Martella nell’inedita veste di braccetto di sinistra nella difesa a tre, possibilità non esclusa da Andreazzoli nelle ultime conferenza stampa. Ma qui si viaggia in tutti i casi nel campo delle ipotesi. Magari, con l’eccezione di Agazzi, Andreazzoli avrà a disposizione tutti i suoi titolari e la formazione potrebbe essere anche scritta con il recupero di Donnarumma sullo sfondo, tornato a lavorare in gruppo già da alcune settimane e convocato, pur restando in panchina, nella trasferta di Cosenza. Non resta che attendere le risposte dall’odierna rifinitura perché la Ternana dovrà presentarsi al suo massimo per affrontare un avversario ostico come il Parma.

