Derby Perugia-Ternana, l'Osservatorio sospende la distribuzione dei biglietti per i residenti a Terni

Dall’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive è arrivata una doccia gelata per i tifosi della Ternana. In merito al derby tra Perugia e Ternana in programma al Curi il 18 febbraio infatti la decisione è quella di non mettere in distribuzione i biglietti per chi risiede in provincia di Terni. Prima di far partire la distribuzione si attenderanno ulteriori approfondimenti; la gara sarebbe considerata ad alto rischio per l’ordine pubblico.

E' già febbre derby, 1.100 tifosi della Ternana a Perugia

“Si sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare e, nel contempo, fino all’assunzione di determinazioni in merito, invita la Lega nazionale di serie B a interessare la società organizzatrice per non far avviare la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Terni”, si legge in una nota. Tagliandi che dovrebbero essere oltre 1.100.



