Foligno, altro punto di penalizzazione: Colavita inibito 4 mesi e 400 euro di multa

Un punto di penalizzazione, 400 euro di multa e 4 mesi di inibizione per il presidente Renato Colavita. Mano pesante per il Foligno dal Tribunale federale nazionale della Figc. La Disciplinare si è infatti pronunciata sul deferimento nei confronti del presidente dei falchetti, Colavita, per non aver corrisposto entro i tempi previsti all’allenatore Francesco Monaco la somma dovuta ed accertata dal Collegio arbitrale presso la Lnd,

“Prima dell’apertura dell’udienza - si legge nell’atto pubblicato sul sito della Figc - la Procura Federale, Renato Colavita e la società Foligno Calcio Ssdarl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale". Da qui la decisione della penalizzazione per il Foligno e l'inibizione per il presidente biancazzurro Colavita.

