Mortaro e il traguardo dei 150 gol: "Dedicato a Banny, Pierantonio pronto per l'Eccellenza"

A 151 ci si ferma solo se si gioca a briscola. A 151 Simone Mortaro parte, invece, perché ci sono nuove sfide da accettare. Il capitano del Pierantonio capolista imbattuta in Promozione A, dopo aver tagliato il traguardo delle 150 reti in carriera sabato scorso, nel recupero con il Gualdo vinto 4-0 mercoledì ha rimpinguato il bottino. Meglio uno in più, se poi concorre al +15 in classifica sul Tavernelle secondo... E poi il 151 gli somiglia di più: è numero primo, unico e indivisibile come lui, tutto d’un pezzo, uno che non si scompone nemmeno di fronte all’entusiasmo di uno spogliatoio intero. “Il 150 esimo gol - spiega l’attaccante classe 1989 di mister Giacomo Bruni - ha avuto un peso specifico maggiore".

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 10 febbraio

