L'umbro Alunni Bravi promosso all'Alfa Romeo Sauber: è il nuovo rappresentante del team

L’Alfa Romeo Sauber che ha tolto i veli a Zurigo e che vedrà al volante nel prossimo Mondiale di Formula 1 Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, fa registrare importanti novità nel team. Il team è reduce da un cambio al vertice con l’arrivo di Andreas Seidl come Ceo dalla McLaren, l’addio di Frederic Vasseur passato a dirigere come team principal la Ferrari e la nomina dell’avvocato e manager classe 1974 (nato a Umbertide ma cresciuto a Passignano sul Trasimeno, sede della Coloni Motorsport) Alessandro Alunni Bravi nel ruolo di rappresentante del team. Alunni Bravi, dal luglio 2017 in Sauber con le cariche prima di board member e general counsel del gruppo e poi da marzo 2022 come amministratore delegato, responsabile marketing, comunicazione, vendite, legale e finanza per il gruppo di società, lavorerà gomito a gomito con Xevi Pujolar, capo ingegnere di pista, e con Beat Zehnder, direttore sportivo. Non ci sarà, quini, la figura di team principal.

