Mambrini di nuovo in panchina a Cuba: è il nuovo allenatore di Guantanamo

Aspettava una chiamata dall’Italia ma, alla fine, non è arrivata. Allora ci ha pensato “mamma”, quella Cuba che lo ha insignito del titolo di “figlio illustre” dell’isola. Ed eccolo qui Lorenzo Mambrini, 44enne tecnico tifernate, di nuovo in panchina in quella terra posta tra il mar dei Caraibi, il golfo del Messico e l’oceano Atlantico. Nelle ultime ore è stato infatti ufficializzato dal club di Guantanamo, i Los Titanes del Guaso, che milita in Prima divisione, come nuovo allenatore in vista del torneo di Apertura 2023.

