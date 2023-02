Sir Susa, l'ex Grbic: "Perugia è forte, ma Modena e Civitanova non sono come l'anno scorso"

Foto: Oreste Testa

E’ finito il rapporto lavorativo con la Sir ma non l’affetto per il club ed il legame con Perugia. Città dove Nikola Grbic vive e che gli permette di seguire da vicino le fortune della sua ex squadra. Con la quale ha vissuto una stagione intensa. Quella passata. Finita senza l’acuto finale anche per via di qualche infortunio di troppo. Ma anche e soprattutto senza rimpianti relativi alla gestione dei giocatori. Domenica era al PalaBarton.

Che impressione le ha fatto Perugia contro Piacenza?

“E’ una squadra molto forte. Mi fa piacere constatare che i giocatori che abbiamo scelto di prendere, e quelli cui abbiamo deciso di prolungare il contratto, stanno rendendo bene. Oleh, Russo, Semeniuk, Flavio stanno facendo una grande stagione. Ma ci sono anche altri fattori che incidono. Quali? Il campionato si è indebolito. La Sir sta giocando davvero molto bene, ma Modena e Civitanova non sono le stesse della scorsa stagione. L’unica squadra che è rimasta lì è Trento che ha comunque perso parecchie partite”.

Il segreto è dato dalle rotazioni di Anastasi?

"Dire che lo scorso anno non si andava così bene come ora perché cambiavo poco, e dire ora che va bene tutto solo perché si cambia spesso, credo sia esagerato. Per due mesi e mezzo ho avuto a disposizione solamente due centrali e non è stato facile. Le difficoltà legate agli infortuni, ai contrattempi fisici, non sono mancate”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 9 febbraio 2023



