Ascoli-Perugia, parola a Walter Novellino il doppio ex

Il popolare Monzon ha vestito le maglie delle due squadre

Carlo Forciniti 08 febbraio 2023 a

Ascoli-Perugia non è mai una partita banale. Un assunto che vale oggi. Varrà domani. Valeva ieri. Una gara che in passato è stata marchiata a fuoco da Walter Novellino che “benedice” l’operato di Castori e di una squadra destinata a fare sempre meglio. 12 gennaio 1976. Il Grifo, in A per la prima volta nella storia, passa ad Ascoli grazie a un suo gol. Che ricordi ha di quella partita? “Bellissimi. Segnai con un pallonetto la rete della vittoria. Quella del 2-1 allo scadere. Fu il primo gol che feci con la maglia del Perugia in campionato...”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di mercoledì 8 febbraio

