Spintona l'arbitro, poi calcio e pugno all'avversario: giovane fermato fino al 15 ottobre

Tanto lavoro per il giudice sportivo che ha dovuto esaminare referti arbitrali particolarmente “caldi” e prendere provvedimenti nei confronti di quelle squadre che tornano in campo oggi mercoledì 8 febbraio nell’infrasettimanale. Per quanto riguarda il campionato regionale Under 15 A2, il giudice Marco Brusco ha fermato fino al 15 ottobre un calciatore espulso della squadra del Tavernelle. Il motivo? “Perché, al termine della gara - si legge nel comunicato pubblicato dal Comitato regionale Umbria della Federcalcio -, ingiuriava reiteratamente l’arbitro. Subito dopo si avvicinava al direttore di gara ed, in maniera gravemente irriguardosa, lo spintonava senza procuragli dolore. Prontamente allontanato grazie all’intervento di un dirigente, durante il tragitto verso gli spogliatoi, proferiva frasi minacciose contro l’arbitro ed, altresì, colpiva un avversario con un calcio ed un pugno”. Al Tavernelle è anche arrivata una multa di 100 euro “perché - si legge ancora -, alcuni tifosi di detta società proferivano a più riprese insulti nei confronti dell’arbitro”.

Insulti, minacce e testata all'arbitro: gara interrotta e allenatore squalificato tre anni

