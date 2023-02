Ternana, buone nuove per Andreazzoli: Palumbo c'è

Foto: lapresse

Il capitano era stato ricoverato al Santa Maria per una colica addominale

Antonio Palumbo è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Terni dove si trovava ricoverato da domenica a causa di una colica addominale. In seguito all’esito degli esami strumentali eseguiti ed al miglioramento della clinica il calciatore ha potuto lasciare il Santa Maria per riprendere, gradualmente, la normale attività agonistica con la Ternana che, in una nota, "ringrazia gli ottimi professionisti del nosocomio cittadino per la professionalità dimostrata". Ora bisognerà capire se sarà subito a disposizione di Andreazzoli per il match casalingo di sabato contro il Parma.

