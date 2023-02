Gubbio, chi è Greco, il nuovo portiere rossoblù

L'infortunio di Di Gennaro ha costretto la società a tornare sul mercato

il portiere Stefano Greco, classe 1999, nato a Galatina in provincia di Lecce è l'estremo difensore che arriva per completare il roster dei portieri del Gubbio con Di Gennaro e Meneghetti. Nonostante la giovane età (compirà 24 anni il prossimo 21 febbraio) Greco ha già una discreta esperienza in Serie C. Dopo la trafila nelle giovanili del Lecce, il passaggio alla Roma Primavera. Dopo l’esperienza in giallorosso ha esordito nella terza categoria del calcio professionistico nel Girone C, esattamente con la Vibonese (stagione 2019-2020) mettendo insieme 20 presenze. Il campionato successivo (2020-2021) ha giocato 34 partite nel Girone A indossando la maglia della Pro Patria. Nella stagione 2021-2022 per lui 11 presenze nel Potenza da cui si è svincolato prima di approdare in rossoblù. Per lui anche 19 presenze in Nazionale (dall' Under 15 alla Under 18), sei convocazioni tra Coppa Italia e campionato nella Roma con 4 panchine in Serie A e due in Coppa Italia. Da Allison a Szczesny, il classe 1999 durante l'esperienza giallorossa ha potuto rubare con gli occhi tutti i segreti del mestiere da grandi campioni.

