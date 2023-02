Stefano Del Sante incanta la Nestor con un gol di tacco

Alvaro Angeleri 07 febbraio 2023 a

a

a

Stefano Del Sante ci tiene a dire che è di Cerqueto. Partito dalla Nestor che aveva dieci anni, è tornato che ne ha trentasei. Contro il Cannara (battuto 4-1) gli azzurri si giocano una bella fetta di salvezza. Succede che al quarto d’ora della ripresa gli ospiti trovano il gol del vantaggio. Dopo quattro minuti Di Loreto decide di mandare in campo il bomber cerquetano. E che succede? Dopo il pari di Fastellini, il bomber riceve palla in area e con un diagonale perfetto porta in vantaggio la Nestor. E chi gli ha fatto l’assist? Riccardo Vestrelli, l’altro cerquetano in campo. Passa un baleno e Del Sante che ti fa? Con un colpo di tacco, che se lo avesse fatto Ronaldo, sarebbe diventato virale, confeziona la doppietta.

Brunori raggiunge Cheddira e va in testa al Pablito

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di martedì 7 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.