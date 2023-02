Melchiorri, l'ex Perugia è super: già quattro gol con l'Ancona in tre gare

Foto: Belfiore

06 febbraio 2023 a

Dal biancorosso del Perugia a quello dell’Ancona, Federico Melchiorri si conferma ad alti livelli. Con l’avvicinarsi del gong del mercato invernale ha lasciato il Grifo per firmare con il club marchigiano con cui si è legato per pochi mesi, fino al prossimo giugno. Ma il Cigno di Treia ci ha messo appena qualche giorno per ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto con la nuova maglia. Nell’ultimo turno di campionato ha trascinato l’Ancona al successo contro la Reggiana, capolista del girone B di Lega Pro ed arresasi al Del Conero dopo 7 vittorie di fila. L’attaccante classe 1987 ha firmato la doppietta che ha rovesciato il vantaggio iniziale degli emiliani firmato da Hristov. Il gol del pareggio è arrivato su rigore al 18’ del primo tempo. Quello del sorpasso definitivo, a venti secondi dall’inizio del secondo tempo.

Reggina-Perugia 2-3, due volte Melchiorri e Di Serio: blitz Grifo al Granillo

Nella sua nuova avventura, Melchiorri sta vedendo la porta con grande continuità come testimoniano i 4 centri complessivi in tre partite. Subito a bersaglio all’esordio contro la Vis Pesaro, ha poi firmato a Montevarchi una delle reti più belle della sua carriera, grazie ad una girata al volo di sinistro sul palo più lontano. Un gol pesante dato che ha permesso ai dorici di vincere al 93’. Buono l’impatto anche nel Perugia prima dell’addio definitivo dettato da logiche di mercato e di bilancio. Con i grifoni, nella prima parte di stagione aveva realizzato tre reti (tra cui una doppietta contro la Reggina decisiva per il successo degli umbri) ed un assist. Ora sta trascinando l’Ancona.



