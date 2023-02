Gubbio, infortunati Di Gennaro e Signorini: rossoblù in cerca di un portiere tra gli svincolati

05 febbraio 2023 a

In casa Gubbio la vittoria sul campo del Rimini non ha portato solo buone notizie ma anche un po' di apprensione per le condizioni di due calciatori. Sembra infatti che sia sopraggiunta un’emergenza portiere. Da indiscrezioni sembra che Di Gennaro abbia un problema alla spalla. Non si sa nulla di più. Ma se la cosa venisse confermata a questo punto della stagione, con la possibilità di arrivare in una zona molto interessante della classifica play off avere il solo Meneghetti a disposizione sarebbe preoccupante.

Ecco quindi che si sta guardando al mercato degli svincolati. Ansia pure per le condizioni di Signorini, alle prese con un problema al menisco per cui potrebbe essere necessaria l'operazione. Intanto il presidente Notari dopo il blitz di Rimini nel quale si è seduto in panchina ha promesso: "Mi ci tocca andare pure a Reggio Emilia visto che ha portato bene".

