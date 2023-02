Grifo, Castori: "il mio calcio duro e faticoso"

L'allenatore del Perugia dopo la vittoria sul Brescia e prima della trasferta di Ascoli

“Quando arrivo in una squadra all’inizio è sempre difficile, faccio un tipo di calcio che non fanno in tanti - spiega Fabirzio Castori allenatore del Perugia dopo il 4-0 al Brescia -. E’ duro e faticoso. Con il passare del tempo i giocatori credono in quello che propongo, ed è un calcio che porta benefici. Ho perseverato e insistito perché conosco la mia metodologia. Ho pagato con l’esonero ma non ho smentito me stesso. La coerenza è fondamentale. Ora la squadra gioca bene e vince le partite. Siamo in buona condizione”. In attesa del prossimo impegno che si chiama Ascoli al Del Duca senza l'ex Bucchi in panchina.

