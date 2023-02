Ternana, Andreazzoli rilancia: "Il mio obiettivo è la A"

Foto: Principi

: “Non guardo sopra o sotto in classifica, noi abbiamo tanto da fare - spiega mister Andreazzoli dopo lo 0-0 di Cosenza -. Siamo un bel gruppo e pensavamo di poter migliorare nel mese passato, questo non è stato possibile farlo. Mi dispiace un po’ perché ritengo di essere ambizioso, sono stato chiamato a Terni per essere ambizioso perché la Ternana è una società ambiziosa. Quindi l’idea è guardare sopra, di guardare alla Serie A. Farlo quest’anno o farlo il prossimo non è che cambi molto, però è chiaro che rimango ambizioso e voglio giocare per quel motivo. Siamo un bel gruppo e di questo mi accontento. I ragazzi lavorano e seguono. Naturalmente, devo essere paziente ma fiducioso”. E sul mercato invernale senza operazioni in entrata, l’allenatore ha concluso: “ Abbiamo fatto il record di Serie B, siamo l’unica squadra che non ha comprato nessuno”.

