Superlega, Sirci dopo il 3-1 a Piacenza: "Altra prova di forza"

Il patron analizza la gara contro la quarta in classifica

Un’altra prova di forza. Questa volta in rimonta. La Sir Susa va sotto nel primo set ma dal secondo in poi lascia solo le briciole all’avversario. Un avversario, Piacenza, costruito in estate per ambire al top ma che ancora una volta - ed in attesa dell’attesissimo remake in semifinale di Coppa Italia a fine febbraio - si è dovuto arrendere ad una Perugia che non fa prigionieri. Logica la felicità del patron Sirci che si aspettava un pomeriggio più agevole ma che poi si è goduto il trentunesimo successo su trentuno dei suoi ragazzi.

“Di questa vittoria mi rimane impressa soprattutto una cosa - argomenta il patron dei Block Devils -. Mi riferisco alla grande reazione dopo il primo parziale che abbiamo perso con merito. Il fatto di reagire dopo aver cominciato male mi ha destato davvero delle belle sensazioni. Il 3-1 è meritato. La rimonta la reputo una dimostrazione di forza. Ci aspettavamo un avversario un po’ più soft, ed invece all’inizio siamo stati noi ad esserlo. Poi ci siamo svegliati”. Il presidente prosegue nella sua analisi volgendo lo sguardo anche alla sfida di Coppa. “Arriveremo alla semifinale su di morale, mentre loro saranno giù. Ma attenzione - ammonisce il numero 1 dei bianconeri - l’aspetto mentale è molto importante ma non è tutto. Piacenza ha le armi per farci uno scherzetto. Dovremo stare molto attenti”. Sirci elogia Plotnytskyi precisando che “è un giocatore che risponde sempre presente”, mettendo poi in risalto la ricezione “che ha funzionato. Inoltre, a trascinarci è stato il nostro pubblico. Complimenti ad Anastasi per le scelte di formazione”.

