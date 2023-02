Sir Susa-Piacenza 3-1, vittoria in rimonta di Perugia: trentunesimo successo in altrettante gare

Foto: Benda

La Sir Susa Perugia non fa sconti. I Block Devils infatti hanno battuto anche Piacenza al PalaBarton, conquistando così la trentunesima vittoria in altrettante gare in stagione. In campionato ovviamente continua la marcia solitaria: la Gas Sales Bluenergy cade 3-1 dopo aver vinto il primo set 25-22.

Poi la grande reazione di Perugia che si impone per 25-22, 25-21, 25-17. Un successo importante più che per la classifica per l'aspetto mentale, a poche settimane dall'appuntamento con la semifinale di Coppa Italia che vedrà di nuovo di fronte la squadra di coach Anastasi e gli emiliani. Intanto il primo round è andato alla Sir Susa, che mette così già pressione agli avversari in vista delle Final Four. Prossimo appuntamento per i Block Devils domenica 12 febbraio in casa di Trento, altro big match.

