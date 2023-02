Rimini-Gubbio 0-1, Arena regala la vittoria ai rossoblù: crisi superata

04 febbraio 2023 a

Successo fondamentale per il Gubbio che si lascia alle spalle un periodo nerissimo (cinque sconfitte nelle ultime sei gare) grazie alla vittoria 1-0 sul campo del Rimini. La rete decisiva è arrivata nella ripresa, al 10', con Arena, al settimo centro in campionato e sempre più capocannoniere dei rossoblù.

Da segnalare il debutto al centro dell'attacco del neo acquisto Arras. In classifica con questo risultato la squadra di Braglia sale a quota 43 punti, al quinto posto in classifica. Al prossimo turno il Gubbio andrà a far visita alla capolista Reggiana, sconfitta sabato 4 febbraio sul campo dell'Ancona, trascinata dall'ex Perugia Melchiorri autore della doppietta decisiva.

