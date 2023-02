Cosenza-Ternana 0-0, punto prezioso in chiave play off per Andreazzoli

Foto: Lapresse

Finisce 0-0 al San Vito-Marulla la sfida tra Cosenza e Ternana. I rossoverdi quindi non sono riusciti a firmare il blitz in terra calabra ma hanno comunque ottenuto un punto importante che li porta al sesto posto in classifica a quota 33, in piena zona play off.

Ternana a Cosenza, Andreazzoli conferma l'undici vittorioso con il Modena

Al prossimo turno le Fere dovranno vedersela al Liberati contro il Parma, domenica atteso dall'impegno contro il Genoa. Andreazzoli ha comunque trovato un po' di continuità dopo il successo sul Modena della scorsa settimana. Quello contro gli emiliani sarà un altro esame fondamentale, in vista dell'atteso derby contro il Perugia di sabato 18 febbraio al Curi, dove a seguire Di Tacchio e compagni saranno oltre 1.100 tifosi.

