Perugia-Brescia 4-0, Grifo scatenato: reti di Santoro, Casasola, Kouan e Angella

Foto: Belfiore

Successo prezioso per il Perugia. Il Grifo travolge infatti il Brescia al Curi 4-0 e balza per la prima volta in stagione fuori dalla zona play out. Contro le Rondinelle, ridotte in dieci al 15' per il rosso a Karacic, sono andati a segno Santoro nel primo tempo; poi nella ripresa Casasola su rigore, Kouan e Angella.

Doppietta Di Serio, il Perugia sbanca Bari: 0-2

Per la squadra di Castori seconda vittoria di fila, se il campionato finisse oggi i biancorossi sarebbero salvi. Sono 26 i punti in classifica, uno in più sulla zona play out. Al prossimo turno trasferta ad Ascoli (formazione in piena crisi), poi l'attesissimo derby al Curi contro la Ternana del 18 febbraio.

