Kola bomber più prolifico: l'attaccante dello Spoleto segna ogni 76 minuti

Foto: Marco Sivori

L'ex C4 è a -2 dal traguardo delle 200 reti in carriera: "Quest'anno punto ad arrivare a 30"

Tommaso Ricci 04 febbraio 2023 a

a

a

Michele Kola dello Spoleto (Promozione B) è a quota 20 gol dopo la 20esima giornata di campionato. Ma di queste 20 domeniche tre ne ha passate in poltrona: una per squalifica, una per infortunio e l’ultima per il turno di riposo imposto dal calendario. Una media realizzativa di un gol ogni 76 minuti (20 reti in 17 gare, appunto). Roba che a fine stagione l’attaccante classe 1993 dello Spoleto si ritroverebbe a quota 40.

Vazzana è il miglior bomber d'Italia: nessuno ha segnato di più in Prima categoria

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di sabato 4 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.