Perugia-Brescia, le scelte di Castori: ballottaggio in attacco tra Matos e Di Carmine

04 febbraio 2023 a

Ancora aperto qualche ballottaggio nel Perugia che sabato 4 febbraio alle 14 al Curi affronta il Brescia. L'ormai pienamente recuperato Matos contende una maglia a Di Carmine in attacco, dove Di Serio sembra sicuro del posto. Diversi, appunto, i dubbi che Castori è chiamato a sciogliere: sulla trequarti duellano Luperini e Kouan.

Doppietta Di Serio, il Perugia sbanca Bari: 0-2

In mezzo al campo, di fianco a Santoro se la giocano Iannoni e Bartolomei. Sulle fasce due probabili certezze: Casasola e Lisi. In difesa e davanti a Gori, il trio difensivo dovrebbe essere composto da Sgarbi, Curado - favorito su Angella - e Rosi. Out oltre ad Olivieri, anche lo squalificato Dell’Orco ed il lungodegente Struna. Prima convocazione per tutti e tre i neo arrivati. Nella lista ed a sorpresa, c’è anche Vulic.

