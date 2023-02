Cosenza-Ternana, Andreazzoli ritrova Donnarumma: 58 i tifosi delle Fere al San Vito

Foto: Stefano Principi

04 febbraio 2023 a

Dopo una settimana di allenamenti col gruppo Donnarumma viene inserito nell’elenco dei 24 convocati che si trovano a Cosenza dal tardo pomeriggio di venerdì 3 febbraio dopo il volo Roma Fiumicino-Lamezia Terme, con successivo spostamento in pullman di 63 chilometri. L’attaccante campano, recuperato dopo la lesione di secondo grado del gemello mediale accusata a metà novembre, contende un posto in panchina a Paghera (afflitto in settimana da qualche problema muscolare) e al terzo portiere Vitali.

La Ternana torna alla vittoria, battuto 2-1 il Modena

Out Capuano (impegnato nella riabilitazione dopo la re-inserzione del tendine del bicipite femorale della coscia sinistra subita a metà ottobre). Indisponibile anche Onesti (frenato da un infortunio agli inizi di gennaio, dopo la risoluzione anticipata del prestito alla Fermana). Conferma pressoché scontata per l’undici di partenza utilizzato sabato scorso contro il Modena, anche se mister Andreazzoli parla di qualche elemento “malconcio” per il quale ogni decisione slitta alla giornata di sabato 4 febbraio. Cinquantotto (58) i tifosi delle Fere nel settore ospiti del San VIto.

