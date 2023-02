Sir Susa, Leon Mvp di gennaio: premiazione nel prepartita contro Piacenza

Foto: Benda

Mvp di gennaio. Questo il premio che sarà consegnato a Wilfredo Leon nel prepartita ufficiale della gara tra Sir Safety Susa Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, valida per la settima giornata di ritorno di Superlega in programma sabato 4 febbraio. Il capitano della Sir sarà premiato davanti al pubblico del PalaBarton. Wilfredo riceverà tale onorificenza grazie alle tre nomination di “migliore in campo” ottenute nel primo mese del 2023.

La prima è stata l’8 gennaio, nella terza di ritorno in casa della WithU Verona, con 17 punti in tre set (11 attacchi vincenti col 73% e 6 ace), la seconda il 22 gennaio, conclusa con la vittoria bianconera per 3-1 sul campo della Valsa Group Modena, con 19 punti a referto (15 punti in attacco col 60% e 4 ace), mentre la terza è stata guadagnata sei giorni dopo a Milano, al Mediolanum Forum con Leon andato per 15 volte a referto (50% in attacco e un muro).



