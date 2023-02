Superlega, Recine a cuore aperto: "Vi spiego perchè ho lasciato la Sir"

Intervista al manager della nazionale femminile con un lungo passato a Perugia

Stefano Recine, per tutti Cisco, direttore sportivo della Sir dal 2017 al 2022, ora manager della Nazionale femminile, torna sabato al PalaBarton. Sarà la prima da “avversario” visto che l’antagonista di Perugia è Piacenza dove gioca il figlio Francesco. “No, io non sarò mai avversario della Sir - tiene a precisare Recine -, anche in passato nei confronti con mio figlio in campo tenevo sempre Perugia. Poi, è chiaro, spero sempre che Francesco giochi bene. Ma la Sir è sempre la Sir. Quest’estate sono andato via quando avevamo fatto tutto. La scelta è stata dolorosa ma era difficile rinunciare alla chiamata della nazionale femminile, anche perché il mio sogno restano le Olimpiadi, alle quali non ho mai partecipato. In ogni caso mai sarei andato via per un altro club. Offerte ne avevo ricevute anche in passato ma ho sempre preferito Perugia, ormai da tempo un top club. Non dimentichiamo che abbiamo vinto cinque regular season su sei e che anche lo scorso anno abbiamo portato a casa una Coppa Italia...”

