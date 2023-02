Como-Perugia, Daspo di cinque anni a ultrà del Grifo per aver aggredito i passanti dopo la partita

Foto: La Provincia di Como

Daspo di cinque anni per un tifoso del Perugia. Questo quanto disposto dalla Questura di Como nei confronti di un ultrà del Grifo protagonista, lo scorso ottobre, di un’aggressione ad alcuni tifosi del Como dopo il match del Sinigaglia tra gli azzurri e la squadra biancorossa, terminato per la cronaca 1-0 a favore dei lariani. Il protagonista, 24 anni, secondo quanto pubblicato da La Provincia di Como, era già reduce da un precedente Daspo di un anno emesso dalla Questura di Ascoli.

Como-Perugia, caos tifosi dopo la partita: petardi, fumogeni e scontri | Video

Tornato a vedere le partite del Perugia, il 9 ottobre dello scorso anno all’uscita del Sinigaglia, mentre il minivan sul quale viaggiava era in viale Roosevelt, incrociando alcuni sostenitori lariani che si allontanavano dallo stadio ha bloccato il mezzo ed è sceso, andando ad aggredire i passanti con la cintura dei pantaloni. Identificato dagli agenti della Digos di Como, il giovane è stato denunciato in Procura. E così ha ricevuto l’obbligo di presentazione in Questura trenta minuti prima dell’inizio di ogni partita di calcio per i prossimi cinque anni.

