Grifo, stop di 20 giorni per Olivieri: Struna ancora out

Castori cura la preparazione in vista del match di sabato al Curi

Carlo Forciniti 02 febbraio 2023 a

Prosegue la preparazione del Grifo in vista dell’impegno casalingo di sabato (ore 14) contro il Brescia. Partita cui non prenderà parte Olivieri. All’attaccante che ha subito “un trauma distorsivo al ginocchio destro, è stato riscontrato - si legge sul sito del Perugia - un interessamento di basso grado del legamento collaterale mediale”. Dovrebbe stare fermo 15-20 giorni. All’ inizio della prossima settimana le sue condizioni verranno nuovamente monitorate. Rosi continua a lavorare a parte. Farà di tutto per esserci contro le rondinelle. Sempre out Struna che avrà bisogno di almeno un’altra decina di giorni. Ieri, primo allenamento per l’attaccante Ekong. Paz è tornato in gruppo.

