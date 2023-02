Insulti sessisti all'arbitro della gara: multata una società in Under 15

02 febbraio 2023 a

Ancora tanto lavoro anche questa settimana per il giudice sportivo della Federcalcio regionale che ha dovuto esaminare referti arbitrali particolarmente “caldi”. Ecco le principali decisioni prese.

UNDER 15 A2

Ammenda di 200 euro alla Vigor Nuova Gualdo Bastardo perché “al termine della gara si legge nel comunicato diffuso ieri dalla Federcalcio umbra - , l’arbitro riceveva reiterati insulti sessisti dai propri sostenitori”.

PRIMA CATEGORIA

Squalificato per sei turni un giocatore della Pro Ficulle “espulso dalla panchina per aver rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro, al termine della gara rientrava in campo urlando nei confronti del direttore di gara e a stento veniva trattenuto dai propri compagni di squadra per impedire di venire a contatto con il giudice di gara”.



UNDER 17 A2

Quattro turni di stop, invece, a un giocatoredell’Fc Umbertide Agape “per aver colpito, al termine della gara, con un cazzotto dietro la testa un avversario”.

Prende per il collo un giocatore avversario: allenatore squalificato fino al 30 giugno

